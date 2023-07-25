بنك المغرب: “المجموعات البنكية المغربية تتواجد في 36 دولة عبر العالم”

2023-07-25 / 09:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة بنك المغرب بأن المجموعات البنكية المغربية توجد في 36 دولة عبر العالم و هو رقم مهم يكشف مدى توجه الأبناك المغربية لاسثتمار رساميل مهمة في السوق الخارجية.

و في هذا الصدد، أوضح التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب أن المجموعات البنكية المغربية تتواجد حاليا في 36 دولة في العالم، منها 27 دولة إفريقية و7 دول أوروبية إضافة إلى وجود أبناك مغربية في دولتين بآسيا.

و في تفصيل أكثر عن أرقام المجموعات البنكية المغربية، فقد وصل مجموع وكالاتها خارج أرض المملكة لرقم 1648 وكالة منها 1511 في القارة الإفريقية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنظومة البنكية المغربية تشتمل في مجموعها على 24 بنكا، بما فيها 5 بنوك تشاركية، بيما يصل عدد شركات التمويل إلى 28 شركة، و6 بنوك أوفشور، و11 جمعية للقروض الصغيرة، و18 مؤسسة أداء.

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