طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب-الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية وفوق سهول المحيط الأطلسي.

كما يرتقب، تناثر حبات من الغبار فوق بعض المناطق الداخلية للأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، والأقاليم الجنوبية، والأطلس الصغير وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية و بالواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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