طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب-الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية.
وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية وفوق سهول المحيط الأطلسي.
كما يرتقب، تناثر حبات من الغبار فوق بعض المناطق الداخلية للأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، والأقاليم الجنوبية، والأطلس الصغير وجنوب المنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 29 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية و بالواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي جهات البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
13 تعليقات
يجب الحيطة والحذر من موجة الحر وضربات الشمس لأنها تسبب في بعض الأحيان إلى الوفاة لطفك وسترك بعبادك يآرب.
نجتنب دخول البحر اثناء الهيجان حتى لايسبب الغرق لنا ونطلب السلامة للجميع ونتمنى قضاء عطلة الصيف بدون مشاكل.
الحمدلله هذه الأيام الأخيرة بدانا نشعر بتلطيف الجو وخاصة بالليل .
نتمنى ان يستمر هذا الجو المعتدل في جميع أنحاء المملكة.
اللهم نسألك لطفك بنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقينا عذاب النار.
يجب شرب الماء والابتعاد عن المشروبات الغازية لأنها تؤثر على الجسم وتؤدي إلى جفافه ، شرب الماء افضل وخاصة عند المسنين والأطفال الصغار والاشخاص ذوي الأمراض المزمنة.
هدا العام موسم الصيف حار جدا نرجو من ألله عزوجل العفوة والعافية
عرف المغرب خلال الفترة الماضية موجة الحر الغير المسبوقة لهذا يجب علينا شرب الماء بكثرة وخاصة الأطفال الصغار والاشخاص المسنين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وقينا عذاب النار.
اثناء إرتفاع درجة الحرارة يجب الابتعاد عن مكيفات الهواء لأنها تسبب ضيق في التنفس يجب أخذ هواء نقي وطبيعي. وهذه نصيحتي مني لكم.
في المناطق القروية الصحراوية تكثر العقارب مما تسبب خطر على المواطنين من لسعتها السامة التي تؤدي احيانا إلى الوفاة لهذا يجب تجنب الأماكن الموجودة بها مثلا تحت أشجار النخيل والتين.
نتمنا من الجميع كبيرا وصغيرا الحفاظ على تروتنا المائية لولا الماء ماكانت الحياة والله عز وجل لايحب الموصرفين والمبدرين لانهم اخوان الشياطين صدق الله العظيم
تجنب رمي الزجاج والسجائر في الغابات وخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة مما تسبب في اندلاع الحرائق في الغابة.
يارب العالمين ياارحم الراحمين خفف عنا حرارة 🔥 الشمس في الدنيا ونجنا من جهنم في الآخرة ولاتجعلنا من القانطين وجعلنا تحت عرشك حامدين شاكرين