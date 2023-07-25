القناة الثانية تقصي الصحافيين من تغطية مشاركة “اللبؤات” بكأس العالم وتمنح صفقة برنامج لمؤثر

هبة بريس

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر مطلعة أن عدد كبير من الصحافيين بالقناة الثانية عبروا عن امتعاضهم من إدارة القناة التي يديرها سليم الشيخ بعد منعه اعتماد طاقم متكامل من القسم الرياضي لتغطية كأس العالم للإناث المقام بأستراليا والذي يشارك فيها المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وأضافت ذات المصادر أن غضب الزملاء الصحافيين بالقناة جاء بعد إنتاج القناة لبرنامج “الفرقة” في مواكبة مزعومة للتظاهرة السالف ذكرها وهو ما دفع لطرح مجموعة من التساؤلات حول كلفة هذا البرنامج خصوصًا وأن البرنامج يضم في طاقمهم ما يسمى ب”المؤثرين” وممثلة لا علاقة لهم بمهنة الصحافة لا من قريب أو بعيد والاستغناء عن الصحافيين المهنيين .

ومن الغريب في الأمر أن القناة الثانية إكتفت باعتماد صحافي واحد من القسم الرياضي وآخر من موقع القناة ومصور واحد، لتغطية هذه التظاهرة ومواكبة لبؤات الأطلس وأخذ التصريحات في تطفل غير مسبوق على مهنة صاحبة الجلالة، وإقصاء ذوي الاختصاص من القيام بمهمتهم المنوطة بهم.

كما أن تساؤلات عديدة تطرح عن إقدام إدارة القناة الثانية على منح شركة خاصة تعود ملكيتها للمسمى “سعد عبيد” بتكلفة مالية لم تفصح عنها الأخيرة، وعن دوافع انتقاء هذا البرنامج بالرغم من أن محتواه يمكن للصحافيين العامليين بالقسم الرياضي إنجازه بمهنية عالية دون الحاجة لاهدار المال العام .

هذا وإلى حين الكشف عن القيمة المالية للبرنامج يبقى الأخير الأضعف من خلال المشاهدة ويتم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسوك” وفايسبوك، ويستفيد منه صاحبه على مرتين مداخيل من الفايسبوك واليوتيب ومداخل من بيع البرنامج لدوزيم التي تستخلص بعض أموالها من دافعي الضرائب، دون تقديم أي إضافة للرأي العام الوطني المغربي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0