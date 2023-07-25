الطلبة المهندسون يستنكرون التضييق على التمثيليات الطلابية ب«ENSEM »

هبة بريس

أدان مكتب الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، عرض مكتب الطلبة المهندسين السابق أمام أنظار المجلس التأديبي على خلفية عملهم النضالي داخل المؤسسة، معتبراً الأمر إجهازا على حقهم في ممارس حرية التعبير المكفولة دستوريًا.

وجاء في بيان صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، :”عاشت المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك خلال الأسبوع المنصرم على أعقاب عرض مكتب الطلبة المهندسين السابق أمام أنظار المجلس التأديبي يوم الخميس 60 يوليوز على خلفية عملهم النضالي داخل المؤسسة”.

وأضاف البلاغ أن أعضاء مكتب الطلبة السابق توصلوا :” باستدعاء مجهول السبب من الكتابة العامة عشية اليوم الذي سبق انعقاد المجلس التأديبي في محاولة لحرمانهم من حقهم المشروع في الاطلاع على الملف التأديبي، فاستجاب أعضاء المكتب السابق لهذا الاستدعاء صمودا منهم أمام جميع أنواع التضييق”.

واسترسل البلاغ أن أعضاء مكتب الطلبة السابق “تفاجأوا بأسئلة ذات طابع أمني واستفسارات حول تهمة تتعلق بالإساءة لمجلس المؤسسة اثناء عرضهم على المجلس التأديبي في محاولة فاشلة لزعزعة صمودهم ودفاعهم عن سيرورة المواقف الطالبية، ليصدر المجلس التأديبي قرارا ظاهره إقصاء مدته سنة جامعية من الحرم الجامعي وباطنه إقصاء نهائي منه”.

وزاد البيان مستطردا لوقائع الأحداث أنه وفي هذا الصدد، “يرجع قرار مجلس المؤسسة في صفته التأديبية إلى مؤاخذة مكتب سابق للطلبة المهندسين لمجلس المؤسسة . وذلك بخصوص غياب ً فيما يخص الشقين التقريري والتنظيمي في ممارسة طبيعية لحقهم في حرية التعبير المكفولة دستوري قرارات ناجعة من شأنها تجويد حياة الطلبة المهندسين بالمؤسسة واختلالات في مسطرة انعقاد المجالس التأديبية فيها”.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل احتقان واسع يعيشه طلبة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك على إثر الوضعية المزرية التي تعيشها المؤسسة، والتي كانت موضع نضالات واسعة خاضها طالب المدرسة من أجل مجابهة هذا الفساد الذي استهدف سمعة وتاريخ المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك التي كونت العديد من الأطر ممن عهد لهم صون النسيج الاقتصادي للمملكة. على حد تعبير البيان دائماً.

وأوضح ذات المصدر قائلاً :”ومن ناحية أخرى، فإن عرض مكتب الطلبة السابق على أنظار المجلس التأديبي بسبب عمله النضالي يشكل تجاوزا خطيرً تاري خ المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك وباقي المدارس الوطنية الأخرى. فمكتب الطلبة هيكل يمارس حقه في الدفاع عن مصالح الطلبة المهندسين ويساهم في تنظيم الحياة الطالبية وفق ما يخوله له مرسوم الظهير الشريف رقم 9.66.11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 69.66 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مادته 27 وهو الأمر الذي تستمد منه المكاتب المتعاقبة سيرورتها في إطار التوجهات التي تسطرها الجموع العامة للطلبة المهندسين بالمؤسسة وثباتها على مبادئها الراسخة في مواجهة سياسة تكميم الأفواه الناطقة بالحق والمناضلة من أجل محاربة الفساد المتفشي بالمؤسسة”.

وفي الختام أكد البيان أنه “وفي ظل محاولات التضييق التي تخوضها مختلف الجهات من أجل تعجيز مناضلي ومناضلات المدرسة الوطنية العليا للكهرباء ً والميكانيك الا أن المكتب المنتخب الحالي سيبقى وثابتا على المواقف المشرفة لطلبة المؤسسة في مواجهة الظلم صامد والفساد حتى ولو كان ثمنها عرقلة المسار الأكاديمي والمهني لأعضائه”، مهيبا المكتب في نفس الآن “بجموع الطلبة المهندسين الصمود أمام حملة التضييق الملاحقة لكل من يفضح واقع التسيير بالمؤسسة”.

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