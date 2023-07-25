أكادير : العثور على جثة شخص قرب الميناء الترفيهي ” مارينا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر زوار الميناء الترفيهي ” مارينا” بأكادير، من اصحاب الزوارق ، اليوم الاثنين 24 يوليوز الجاري ” على جثة شخص وقد طفت على سطح مياه الشاطئ المركزي للمدينة، وهو ما عجل بحضور المصالح الأمنية والوقاية المدنية بعد أن تم نقل الجثة بتعليمات من النيابة العامة قصد التشريح الطبي ، وما يعقبها من فتح تحقيق لمعرفة هوية الشخص وظروف وفاته .

المعطيات الاولية ، تفيد أن الجثة التي طفت سطح مياه الشاطئ لشخص خمسيني يرجح انه تعرض للغرق بالشاطئ ، واختفى لسويعات قليلة قبل أن تظهر جتثه هامدة، لفظتها مياه الشاطئ.

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