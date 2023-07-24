بنموسى : نسعى إلى خفض الهدر المدرسي بالثلث في 2026

هبة بريس _ الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بالرباط، إن الوزارة تسعى إلى خفض الهدر المدرسي بحوالي الثلث في أفق سنة 2026.

وأكد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “مواجهة الهدر المدرسي ومخاطره المجتمعية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وتعتبر أن تعميم التعليم الأولي يساعد على تعزيز مكتسبات التلاميذ وخفض الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن توسيع العرض المدرسي عبر المدارس الجماعاتية وخدمات الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي، تعتبر من الوسائل المهمة للحد من الهدر المدرسي.

وأبرز الوزير أن عدد أقسام التعليم الأولي بالمملكة يبلغ حاليا حوالي 30 ألفا، مقارنة بـ 7 آلاف قسم في 2019، لافتا إلى تخصيص غلاف مالي قدره مليار ونصف مليار درهم لهذه العملية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على الرفع من عدد مراكز الفرصة الثانية وتوفير الدعم التربوي الذي يساهم بدوره في خفض معدل الهدر المدرسي.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الارتقاء بالتعليم في العالم القروي” تقدم به الفريق الحركي، أكد بنموسى أنه من بين 203 مؤسسات تعليمية ستفتتح خلال الموسم الدراسي المقبل، 130 سيتم فتحها بالعالم القروي، مشيرا في ذات السياق إلى أن عدد المدارس الجماعاتية بلغ إلى حدود اليوم 271 مدرسة، وأن هذا الرقم سيرتفع خلال السنوات المقبلة.

كما أشار إلى أن عدد وحدات التعليم المنجزة سنويا يبلغ ما بين 4000 و5000 وحدة، حوالي 2000 منها يتم إنجازها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي، مؤكدا أن تجهيز هذه الوحدات يتم بنفس مواصفات وجودة نظيرتها بالمجال الحضري.

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