اللاعب المغربي الشيبي يعلق على تعرضه للصفع من قبل الشحات

هبة بريس _ رياضة

تعرض الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، لاعتداء من قبل نجم نادي الأهلي حسين الشحات، خلال لقاء الفريقين بالدوري المصري الممتاز أمس الأحد.

وعقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز (0-3)، دخل الشحات في مشادة مع الشيبي، وتطور الأمر، ليوجه الشحات صفعة قوية على وجه الشيبي، ما أشعل المشادة بين الطرفين، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين ليفضوا الاشتباك بين الثنائي.

وعلق الشيبي على الواقعة برسالة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام” قائلا: “تعرضت إلى سب وشتم أمي وأبي في مباراة السوبر المصري بالإمارات، ومباراة اليوم (أمس) مع مضايقات وضرب في المباراتين”.

وأضاف: “قبل واقعة اليوم (أمس) وقبل الصفع، كان هناك تهديد بكسر قدمي”.

وواصل: “ذلك تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، وكان ممكنا وسهلا جدا أن أقوم بنفس الرد أو أكثر، لكن القانون الداخلي للنادي، واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز، جعلني أتفادى أي رد في هذه اللحظة”.

وأشار الشيبي إلى أن فيديو الصلح مع الشحات كان أمام الصحفيين، وجاء بطلب من الطرف الآخر، بعد علمه بأن فيديو الصفع تم نشره عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على الشحات، فيما قررت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات لمباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.

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