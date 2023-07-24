اللاعب المغربي الشيبي يعلق على تعرضه للصفع من قبل الشحات
تعرض الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، لاعتداء من قبل نجم نادي الأهلي حسين الشحات، خلال لقاء الفريقين بالدوري المصري الممتاز أمس الأحد.
وعقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز (0-3)، دخل الشحات في مشادة مع الشيبي، وتطور الأمر، ليوجه الشحات صفعة قوية على وجه الشيبي، ما أشعل المشادة بين الطرفين، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين ليفضوا الاشتباك بين الثنائي.
وعلق الشيبي على الواقعة برسالة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام” قائلا: “تعرضت إلى سب وشتم أمي وأبي في مباراة السوبر المصري بالإمارات، ومباراة اليوم (أمس) مع مضايقات وضرب في المباراتين”.
وأضاف: “قبل واقعة اليوم (أمس) وقبل الصفع، كان هناك تهديد بكسر قدمي”.
وواصل: “ذلك تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، وكان ممكنا وسهلا جدا أن أقوم بنفس الرد أو أكثر، لكن القانون الداخلي للنادي، واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز، جعلني أتفادى أي رد في هذه اللحظة”.
وأشار الشيبي إلى أن فيديو الصلح مع الشحات كان أمام الصحفيين، وجاء بطلب من الطرف الآخر، بعد علمه بأن فيديو الصفع تم نشره عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على الشحات، فيما قررت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات لمباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.
15 تعليقات
الفيفا حذرت الاعبين الأجانب من الاحتراف في البطولة المصرية. على كل لاعب مغرب الاحتراف في فرق أخرى بعيدين من مرض منطقة شمال أفريقيا.
لا نقبل الاعتدار. ونطلب اقصى العقوبات لهذا اللعب عديم الاخلاق.فتوقيفه لمبارتين يزيد من الفوضى في صفوف هذا الفريق المتعجرف. نطلب رفع شكاية للقضاء.
عبد المجيد مغربي قح
لا نقبل اعتدار هذا المريض. يجب معاقبته باقصى العقوبات. مع رفع شكاية لدى القضاء
نحن كشعب مغربي لدينا كرامة لا نقبل الاعتذار من طرف اللاعب حسين الشحات يجب رد الصفعة على وجه حسين الشحات وهذا هو العدل.
حتى وإن حكم عليه بغرامة مالية فهذا قليل في حق اللاعب الشيبي يجب إرجاع كرامته فوق كل شيء.
إنها جريمة اللخلاقية في حق الجمهور الرياضي المغربي بصفة عامة وخاصة في حق اللاعب الشيبي لهذا نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الأفعال اللاخلاقية من طرف الحكومة المغربية من أجل استرجاع كرامة اللاعب الشيبي.
إنها مهزلة في حق الشعب المغربي ونحن لا نقبل بمثل هذه المهزلة والابتزازات يجب محاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية.
كرامة الإنسان فوق كل شيء وانتهى الكلام.
إسم على مسمى شحات يعني عندنا متسول هههههههههههه .
هذه الصفعة أثارت غضب الجمهور الرياضي المغربي أين هي روح رياضية وتضامنية ياسيد شحات يجب ايقافك بصفة نهائية لأنك لا تستحق ان تكون لاعبا في كرة القدم فهي بعيدة عنك كل البعد.
خير الكلام ما قل ودل هو يجب رد الاعتبار للاعب الشيبي.
ياحسين شحات يجب إعادة تربيتك من جديد إنها تصرفات غير رياضية وتضامنية وروح معنوية أنت لا تستحق ان تكون لاعب كروي في المستوى المطلوب .
الرياضة أخلاق والسحات تنقصه تربية .
ربما كرهه للشعب المغربي هو الذي جعله يتصرف بهذه الطريقة اللاخلاقية في حق هذا اللاعب الشيبي. حسبنا الله ونعم الوكيل .
صاحبي الشيبي…الفيديوا منتشر ومهين كثيرا لكرامتك…قم بتوكيل محام وتابع قانونيا لدى الفيفا…لا نرضى ابدا بهذه الاهانة لك.