وهبي : العفو عن معتقلي الريف خارج سلطاتي
هبة بريس _ الرباط
بعدما سبق و صرح بأنه سيقدم ملتمسا إلى الملك محمد السادس للعفو على المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة سنة 2016 عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليؤكد ان العفو عن معتقلي الريف خارج سلطاته
وقال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قضية العفو عن معتقلي احتجاجات الحسيمة أو ما يعرف بـ”حراك الريف”، خارج سلطاته.
و أضاف وهبي ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “المعتقلين عليهم طلب العفو و جلالة الملك آنذاك هو أب الجميع وهو يعرف المصلحة العامة و المصلحة العليا”.
وكان وهبي قد صرح في برنامج تلفزيوني ، أنه يتشاور مع أعضاء في الحكومة وموظفين في وزارة العدل للتقدم بملتمس إلى الملك بغية إصدار عفو عن المعتقلين.
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2 تعليقات
انا من مغاربة العالم اطالب فقط بمحاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلمني واهانني سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى محاسبته في الدنيا قبل الآخرة كما أنه ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت
وهبي ادخل سوق راسك اشوية. فوتوا الملك عليكم. حفظه الله ونصره.