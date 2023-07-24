وهبي : العفو عن معتقلي الريف خارج سلطاتي

2023-07-24 / 19:44
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هبة بريس _ الرباط

بعدما سبق و صرح بأنه سيقدم ملتمسا إلى الملك محمد السادس للعفو على المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة سنة 2016 عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليؤكد ان العفو عن معتقلي الريف خارج سلطاته

وقال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قضية العفو عن معتقلي احتجاجات الحسيمة أو ما يعرف بـ”حراك الريف”، خارج سلطاته.

و أضاف وهبي ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “المعتقلين عليهم طلب العفو و جلالة الملك آنذاك هو أب الجميع وهو يعرف المصلحة العامة و المصلحة العليا”.

وكان وهبي قد صرح في برنامج تلفزيوني ، أنه يتشاور مع أعضاء في الحكومة وموظفين في وزارة العدل للتقدم بملتمس إلى الملك بغية إصدار عفو عن المعتقلين.

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