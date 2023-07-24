” سان جيرمان” يوافق على عرض سعودي لضم مبابي

هبة بريس _ رياضة

فجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية مفاجأة جديدة بشأن مستقبل اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، الذي يعيش في أزمة رفقة ناديه باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة أن نادي الهلال السعودي قدّم عرضا لشراء العام المتبقي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع “باريس سان جيرمان” بقيمة 300 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان وافق على العرض حال نجاح “الهلال” في إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه.

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