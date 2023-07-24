LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 05: Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain in action during the UEFA Champions League group H match between SL Benfica and Paris Saint-Germain at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on October 5, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

” سان جيرمان” يوافق على عرض سعودي لضم مبابي

2023-07-24 / 18:53
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هبة بريس _ رياضة

فجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية مفاجأة جديدة بشأن مستقبل اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، الذي يعيش في أزمة رفقة ناديه باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة أن نادي الهلال السعودي قدّم عرضا لشراء العام المتبقي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع “باريس سان جيرمان” بقيمة 300 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان وافق على العرض حال نجاح “الهلال” في إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه.

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‫4 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما هذا الكرم يا أبناء الجزيرة العربية

  2. إخوانكم في الجزيرة العربية وأفريقيا يمدون أيديهم للبنك الربوي الجزار يموتون جوعا. صحيح ان فلوس الحرام تمشي في الحرام. الله ياخد فيكم الحق

  3. أهل مكة ادرى بشعابها.. هذا استثماربالنسبة لهم. إلى السيد “مهاجر” :لا يوجد بنك يمنح القروض بالمجان.. سميه”ربى” او مصارف الملف، مجرد نعث. لاشيء بالمجان.. من فضلك إذا كانت لديك معلومات عن الربى(كتب. دراسات مع ذكر مصدرها الموثوق) أغثنا بها.. اسمع”الر بى” ولا أحد يعرف به…

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