“رحاب” تنتقد إعطاء الحق للجمعيات الرياضية في تغطية التظاهرات الرياضية

هبة بريس - الرباط

عبرت القيادية بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حنان رحاب، عن رفضها إعطاء الحق للجمعيات الصحافية الرياضية في اعتماد الصحافيين وبعض المنخرطين الذين لا يتوفرون على بطاقة الصحافة التي يصدرها المجلس الوطني للصحافية قي تغطية مباريات كرة القدم وأيضاً التظاهرات الرياضية.

وقالت حنان رحاب :”غادي يسمحوا ليا بعض الزملاء ديالنا .. ديال الصحافة الرياضية … حيث عمرني بغيت نفهم كيفاش تبقاوو ساكتين على بزاف ديال المشاكل اللي ليعيشها القطاع ” الاجور .. الاقتطاعات .. الطرد .. غياب الحماية الاجتماعية .. المس بحرية الصحافة .. عدم احترام اخلاقيات المهنة ” ..

وأضافت :”ولا نجدهم بيننا في المعارك اللي تتديروها لتنظيف القطاع وحمايته من الدخلاء والمتطفلين واصحاب السوابق والذين لا مهنة لهم الا التسلط على مهنة الصحافة ….”

واسترسلت قائلة :”اليوم الزملاء ديالنا يتساءلون اين المجلس الوطني للصحافة واين النقابة الوطنية للصحافة المغربية في واقعة مشاركة ” المخربين /ماشي مؤثرين” كصحافيين في تغطيات منديال استراليا .. مزيان بزاف هذا السؤال وحنا معاكم فيه .. وندين مشاركة هؤلاء وحملهم لشارات الصحافة ….ولكن .. سمحموا ليًا …”

وأكملت قائلة :”اجي نسولكم ونكونوا صرحاء مع بعضنا : واش ماشي حنا اللي قابلين علينا هذا الذل ” اللي اصيب المهنة ” … كيفاش بجمعيات هي اللي تعطي الحق في تغطية المباريات واللي عنده بطاقة الجمعية و يمكن يصبح غدا صحافيا وسط الملعب … جاوبنا واش ماشي من هنا غادي يدخلونا ” المخربين ماشي المؤثرين ” ….”.

وأكمل حديثها متسائلة :”اجي نسولكم … علاش تتقبلوا يكون في تغطيات واحد ليس لديه بطاقة صحافة مهنية جالس حداكم داير بادج ديال الصحافة وعنده اعتماد ديال شي جمعية ولا ديال شي مؤسسة مجهولة.. ماهي حتى ديال موقع اخباري …”.

وعادت مرة أخرى للتساؤل :”واجي نسولكم … علاش كلنا عارفين الضرر فين كاين والخلل فين كاين .. ودابا تحملون المسؤولية للمجلس الوطني للصحافة والنقابة .. اسيدي مستعدين نتحملها كاملين دون أن نفكر في المصالح الفردية الضيقة.. اجي نوقفوا كاملين في وجه غير الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية واجيو تفتحوا نقاش. على من عنده الحق يغطي المباريات والاحداث الرياضبة ….نديروا النقاش وا نديروا. شروط الولوج الى الحق في التغطية وايضا نقاش الاخلاقيات من داخل هذا التخصص الصحافي….”.

وأكملت :”اجي نسولكم … اذا عندنا اكثر من 800 عنوان اعلامي … وعندنا جمعيات ايضا تتعطي الحق في التغطيات … نفرض كل عنوان اعلامي اعطى اسم واحد التغطية سنصبح أمام 800 صحافي … ونفرض الجمعيات اعطينها الحق 10 ديال الاذن في التغطيات .. غادي نكونوا أمام 60 او 70 اسم اضافي. اجي نحسبها العقل واش هادشي ممكن ….”

وفي الختام أكدت :”عموما كل التضامن مع الصحافة في بلادنا اللي اليوم تتعرض لهجوم ” المخربين / المؤثرين ” واللي اليوم المؤسسات الرسمية تتعامل معاهم وتخرق القوانين بعدم احترامها لمهنة الصحافة المنظمة بالقانونً… هاذ المؤسسات اللتي تتحمي البوم منتحلي الصفة او تخلينا بعاد كل البعد على أي اصلاح جذري لهذا القطاع ….”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0