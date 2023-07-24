أولاد عياد : نقابتان تحتجان أمام مقر الجماعة ضد ” هجمة الرئيس “

هبة بريس _الرباط

رفضت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ما اسمته

” الهجمة الشرسة التي يتعرض لها موظفي جماعة أولاد عياد من طرف الرئيس ”

وتوقفت المكاتب النقابية اعلاه عند ” التنقيلات التعسفية والاستفسارات المجانية والتهديد والوعيد و الاستغلال المفرط لسائقي سيارات الإسعاف الذين يعملون 24/24 بدون الاستفادة من أي تعويضات تذكر رغم عدم خضوعهم لأي تكوين في الاسعافات الأولية” .

واكد بلاغ نقابي _ تحصلت هبة بريس على نسخة أنه يتم ” إثقال كاهل مجموعة من الموظفين بأعمال إضافية في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه الجماعة على مستوى الموارد البشرية وغياب التوظيف الأمثل لبعض هذه الموارد وخصوصا سائقي الاليات والشاحنات و إنتهاءا بالشروع في الإقتطاع من أجور الموظفين على إثر الإضراب العام التي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 18 أبريل 2023 .”

وتقول المكاتب النقابيه إنه ” أمام هذا الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه الجماعة تعلن ” تشبتهما بحقهما في ممارسة الإضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية ويعتبران الإقتطاع من أجور المضربين سرقة وإجراء غير مشروع.”

وترفض النقابات السالفة الذكر كل أشكال التضييق على الحريات النقابية ويعتبران الاقتطاع من أجور المضربين مقاربة يائسة للحد من دينامية النضال وتخويف الشغيلة الجماعية وثنيها عن المطالبة بحقوقها.”

وحملت النقابات الرئيس مسؤولية الأوضاع التي ستؤول إليها الجماعة في حالة عدم تراجعه عن قرار الإقتطاع .

اخبار الرأي العام عن تسطير برنامج نضالي سيبدأ بوقفة إحتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الثلاتاء 25 يوليوز 2023 على الساعة 00 :11 صباحا

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