قيادي فلسطيني يشيد بدور المملكة المغربية الداعم للقدس

هبة بريس

أشاد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، اللواء بلال النتشة ، بدور المملكة المغربية الداعم للقدس وخاصة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف التي تنفذ سلسلة من المشاريع الهامة التي تعزز صمود الإنسان المقدسي في مدينته.

وأكد اللواء النتشة، خلال لقاء اليوم الاثنين برام الله مع سفير المغرب لدى فلسطين، عبد الرحيم مزيان، على أهمية استمرار التعاون بين المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ووكالة بيت مال القدس الشريف وسفارة المملكة في رام الله، لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ضوء ارتفاع وتيرة العنف الإسرائيلي في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أشاد السفير مزيان بالدور الرائد والطليعي الذي يقوم به المؤتمر لدعم صمود المقدسيين. كما شدد على ضرورة توثيق عرى التعاون بين الجانبين بما يؤدي إلى النهوض بالأوضاع في مدينة القدس.

حضر اللقاء وكيل المؤتمر الشعبي للقدس، الوكيل يونس العموري وأطر من سفارة المملكة المغربية في رام الله.

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