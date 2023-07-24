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الملك يبرق أمير دولة قطر: “تعازينا الحارة لكم”

2023-07-24 / 16:44
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إثر وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

وقال العاهل المغربي، في هذه البرقية، ” فقد علمت ببالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي، “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الأميرية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمطر على الفقيد شآبيب الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، و”إنا لله وإنا إليه راجعون” “.

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‫10 تعليقات

  1. نحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  2. حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير مواساة الاهالي بهذا الخبر المؤلم والمحزن إن لله وإن إليه راجعون.

  3. كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.

  4. يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. وبشر الصابرين الذين اذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.صدق الله العظيم.

  7. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  8. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وتبته عند السؤال نكير ومنكر وتجاوز عن سيئاته وادخله في جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.

  9. اللهم نقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.

  10. اللهم ان كان محسنا فزده في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته إنك أنت الغفور الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون.

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