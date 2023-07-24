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الملك يبرق أمير دولة قطر: “تعازينا الحارة لكم”

2023-07-24 / 16:44
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إثر وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

وقال العاهل المغربي، في هذه البرقية، ” فقد علمت ببالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي، “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الأميرية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمطر على الفقيد شآبيب الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، و”إنا لله وإنا إليه راجعون” “.

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