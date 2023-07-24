كأس العالم للسيدات.. المنتخب البرازيلي يتغلب على نظيره البنمي
هبة بريس - وكالات
تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة التي دارت بينهما ، اليوم الاثنين على ملعب “هندمارش ” في أديلايد ، برسم منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم، المقامة مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا.
وسجلت أهداف المنتخب البرازيلي عن طريق كل من أري بورغيس التي وقعت ثلاثية (د 19 و39 و70) وبياتريز غواو (48).
وعقب هذه النتيجة، انفرد منتخب سيليساو للسيدات بصدارة المجموعة السادسة ب 3 نقاط ، متبوعا بمنتخبي فرنسا وجامايكا بنقطة واحدة ، ثم بنما بدون نقاط.
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للأسف الشديد لن ننسى هزيمة ثقيلة للبوؤات أمام نظيره الألماني فالف مبروك للسيدات البرازيليات على فوزهن أمام البنمي.
هذه هي كرة القدم مرة رابح ومرة مهزوم انها قواعد لعبة كرة القدم ولكن يجب التركيز بكل دقة عالية وبكل مجهود ..
منتخب السيدات البرازيليات منتخب قوي يمتلكن قوة تدفعهن الى الانتصار في هذه المباراة ونتمنى ذالك للبؤات المغربيات في المباراة المقبلة بإذن الله تعالى.
بكل صراحة كنت اتمنى وانتظر هزيمة المنتخب البرازيليات ضد البنمي ولكن وقع العكس…
ألف مبروك للمنتخب البرازيليات على فوزهن أمام البنمي لقد بذلو مجهوداتهن فيستحقن هذآ الفوز.
مقارنة مع اللبؤات المنتخب البرازيليات اعطو كل مجهود رائع جدا ولكن إنها كرة القدم قدر الله وما شاء فعل.
منتخب النسوي البرازيلي منتخب قوي له مستوى جيد جداً وهن محترفين في كرة القدم.
لنا أمل كبير أن يفوزن اللبؤات ويحملن اللقب بكأس العالم لكرة القدم النسوية ورفع راية المغرب هناك بإذن الله تعالى.
نتمنى للبؤات المغربيات ان يدركن اخطاهن من أجل الوصول إلى ربع النهائي كاس العالم النسوي فألف مبروك للمنتخب النسوي البرازيلي بانتصارهن أمام المنتخب النسوي البنمي.
اقوى اللحظات عاشتها المنتخب البرازيلي النسوي أمام نظيره البنمي فألف مبروك لهن.