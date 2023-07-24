كأس العالم للسيدات.. المنتخب البرازيلي يتغلب على نظيره البنمي

هبة بريس - وكالات

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة التي دارت بينهما ، اليوم الاثنين على ملعب “هندمارش ” في أديلايد ، برسم منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم، المقامة مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا.

وسجلت أهداف المنتخب البرازيلي عن طريق كل من أري بورغيس التي وقعت ثلاثية (د 19 و39 و70) وبياتريز غواو (48).

وعقب هذه النتيجة، انفرد منتخب سيليساو للسيدات بصدارة المجموعة السادسة ب 3 نقاط ، متبوعا بمنتخبي فرنسا وجامايكا بنقطة واحدة ، ثم بنما بدون نقاط.

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