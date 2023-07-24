بوجدور.. إيقاف سائق حافلة وحجز كمية من المفرقعات والشهب النارية

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، من توقيف سائق حافلة لنقل المسافرين، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى المحطة الطرقية بمدينة بوجدور، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 13 ألف و500 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

ومواصلة لإجراءات البحث، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المروج المحلي الذي كانت هذه الشحنة من المفرقعات والشهب النارية موجهة لفائدته، قبل أن تسفر عملية أمنية عن توقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في سياق العمل المستمر والمكثف لمكافحة ترويج المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

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