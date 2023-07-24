الجزائر.. 15 وفاة و26 إصابة جراء حرائق الغابات

2023-07-24 / 15:59
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الإثنين، وفاة 15 شخصًا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من ولايات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن كواد الدفاع المدني تعاملت مع 97 حريقًا في الغابات بـ 16 ولاية، مبينة أنه تم إجلاء 1500 شخص.

وأكدت الوزارة، أن عمليات إخماد الحرائق مستمرة في ست ولايات، مشيرة إلى وجود 7500 رجل إطفاء في الميدان، و350 شاحنة، للتعامل مع الحرائق.

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تعليق واحد

  1. أين طائرات لاخماد الحرائق ايها الرئيس عبد المجيد؟ ام مجرد شعارات والكذب على الجزائريين. لاباس لم يقولوا في اعلاماتهم البهلواني بأن سبب تلك الحرائق المروك هم السبب

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