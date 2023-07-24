الإيقاف والغرامة.. عقوبة ضد “الشحات” بعد صفعه اللاعب المغربي الشيبي
هبة بريس - وكالات
وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بثلاثية دون رد، وهي
أعلن الأهلي المصري معاقبة نجمه حسين الشحات، بعد صفعه للظهير الأيمن لنادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، خلال لقاء الفريقين بالدوري المصري الممتاز أمس الأحد.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على الشحات.
وفيما قررت رابطة الأندية المصرية، إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.
وعقب نهاية اللقاء دخل الشحات في مشادة مع الشيبي وتطور الأمر ليوجه الشحات صفعة قوية على وجه الشيبي، ما أشعل المشادة بين الطرفين قبل أن يتدخل باقي اللاعبين ليفضوا الاشتباك بين الثنائي.
وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بثلاثية دون رد، وهي
الخسارة الأولى للفريق الأحمر في مشواره بالدوري هذا الموسم، علما بأنه ضمن قبل عدة جولات التتويج رسميا باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.
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6 تعليقات
الشحات، اسم على مسمى، ماعندو علاش يحشم ، يجب طرده من ممارسة كرة القدم والتوجه للرياضيات القتالية العنيفة لانه عدواني لا أخلاق له ولاتربية ولا روح رياضية، توقيفه لمبارتين من طرف فريقه مجرد در الرماد على العيون ومحاولة لطي الملف وعدم وصوله للكاف والفيفا، لم أفهم لماذا اللاعبين المغاربة يتوجهون للعب في الدوري المصري علما ان الدوري المغربي هو أقوى دوري في أفريقيا
تلك ثقافتهم الرياضية الخبيثة و العاكسة للحقد العربي على المغرب و المغاربة
المرجو من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رفض انتقال أي لاعب مغربي للعب في الدوري المصري مستقبلا.
غرامة مالية ثقيلة خمسة ألاف درهم
لا أعرف لماذا يذهبون للعب في مصر
حتى الفيفا حذر من اللعب والاحتراف في الدوريرالمصري
مصر مقبرة للاعبين المغاربة
واش داه كاع يمشي يلعب في مصر