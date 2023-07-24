بيدروس يكشف أسباب الخسارة أمام ألمانيا.. ويؤكد :”سنقدم كل ما لدينا للفوز أمام كوريا الجنوبية”

هبة بريس : رياضة

كشف الناخب الوطني رينالد بيدروس، مدرب المنتخب النسوي أسباب الخسارة الثقيلة للبؤات الأطلس أمام ألمانيا بستة أهداف دون رد، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم للسيدات.

وأوضح بيدروس خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي تلا المواجهة :”لقد بدأنا المباراة بشكل جيد ولعبنا الجولة الأولى بشكل جيد، لكننا افتقدنا للشراسة”.

وأضاف :”يجب أن لا يكون هناك أي هامش للخطأ في مثل هذه المباريات أمام منتخبات كبيرة، وقد افتقدنا للتوازن بعدما تلقينا هدفا مع مطلع الجولة الثانية”.

وتابع :”الآن علينا التفكير في المباراة القادمة وتقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز أمام كوريا الجنوبية والدفاع عن حظوظنا في التأهل”.

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