السد القطري يعلن رسميا ضم اللاعب رومان سايس

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي السد القطري تعاقده رسميا مع رومان سايس قائد منتخب المغرب، اليوم الاثنين.

وكتب السد في حسابه على “تويتر” أنه ضم المدافع المغربي القوي سايس بعقد لمدة موسمين بدءا من موسم 2023-2024.

ونشر الفريق القطري مقطعا قصيرا لقائد المغرب أثناء دخوله ملعب النادي بالقميص رقم 29، وكتب: “مرحبا رومان سايس”.

ولعب سايس، البالغ 33 عاما، لعدة أندية فرنسية قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون واندرارز في 2016 وانضم إلى بشكتاش التركي في 2022.

وشارك سايس مع بشكتاش الموسم الماضي في 26 مواجهة بين مسابقتي الدوري والكأس.

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