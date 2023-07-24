لأول مرة منذ 2017.. قطر تعين سفيرا فوق العادة لدى الإمارات

هبة بريس - وكالات

قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعيين سفير فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما.

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