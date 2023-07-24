جريمة بيئية إنسانية باشتوكة.. ثلوث مياه للشرب والمسؤولين عاجزين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

هي جريمة بيئية وإنسانية تلك التي يعيش على وقعها الآلاف من سكان دواوير ( أولاد ميمون والبرايج والخربة ) بالجماعة الترابية لسيدي بيبي بإقليم أشتوكة أيت باها ، لم تنفع معها المراسلات المحلية والجهوية وحتى الوطنية ، وما أعقبها من إجتماعات ، تؤكد بالملموس أن مسؤولي الاقليم في سبات عميق ، خصوصا أن إشكال تسرب مياه عادمة الى الفرشة المائية بسبب خطأ فادح للشركة المكلفة بتمرير قنوات مياه السقي الفلاحي بمحطة تحلية مياه البحر بالاقليم، بعد كسرها لقناة للصرف الصحي ولم تقم بمعالجة الوضع في حينه او تدخل الجهات المختصة من إجل إنقاذ ما يمكن في وقته ، وكأن الوضع عادي جدا لا يحتاج لحالة إستنفار للمصالح المختصة .

– بعد مرور سنة من تخادل المسؤولين ماذا وقع ؟؟؟

في كرونولوجية هذه الجريمة البيئية، بعد مرور سنة كاملة، كانت الشركة المكلفة بتمرير قنوات مياه البحر المحلاة الموجهة للسقي الفلاحي بإقليم أشتوكة أيت باها، تقوم بعمليات الحفر، لكن بسبب عدم الانتباه او التنسيق الهندسي الطبوغرافي المتعلق بمسار القناة الرئيسي، تسبب في كسر قناة للمياه العادمة، وترك الوضع على حاله، حتى تسربت كميات كبيرة من تلك المياه الملوثة، الى مياه الشرب الموجهة لساكنة دواوير ( أولاد ميمون والبرايج والخربة ) ، بعد معاينة الوضع قام ممثل جمعية أولاد ميمون للتنمية والتعاون، بتوجيه شكايات في الموضوع إلى السلطات المحلية و الإقليمية و إلى وزارة الفلاحة، بعدها قام عامل إقليم أشتوكة أيت باها بدعوة جميع الأطراف لعقد اجتماع لتدارس مشكل موضوع مراسلات الجماعة الترابية لسيدي بيبي جمعيتي (الدوارين).

بعدها تشكلت لجنة للمعانية يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 وتضم: قائد الملحقة الإدارية الأولى باشوية سيدي بيبي، وقسم الشؤون التقنية بالعمالة، و ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب- قطاع الماء- أكادير، و وكالة الحوض المائي سوس ماسة، و ممثل جمعية أولاد ميمون للتنمية والتعاون، و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب- قطاع الماء- بيوكرى، و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب- قطاع الماء- سيدي بيبي، و ممثل الجماعة الترابية سيدي بيبي، و رئيس جمعية أنوار البرايج أولاد ميمون للتنمية والتعاون.

و بعد زيارة اللجنة المذكورة أعلاه للمشروع سجلت مجموعة من الاختلالات ، و الناتجة عن أشغال تمرير قنوات السقي الفلاحي من طرف الشركة المكلفة بذلك، و التي أدت إلى تسرب المياه العادمة إلى جنبات الطريق المؤدية لشاطئ تفنيت وقرب فرعية البرايج (مجموعة مدارس العلوين) وقرب الثانوية الإعدادية الكركرات التي في طور البناء.

و بعد أن أثبتت اللجنة مسؤولية تقصير الشركة، قررت تكليف الجمعيتين بتفريغ محطة الضخ وتنظيفها، و هو ما قامت به فور ذلك، و مطالبة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة بدعوة الشركة المعنية المكلفة بتمرير قنوات السقي الفلاحي لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، و هو ما لم يتم لحد الآن رغم مرور سنة تقريبا عن انعقاد اجتماع اللجنة.

وأمام هذا التماطل في معالجة المشكل، قامت جمعية أنوار البرايج أولاد ميمون للتنمية والتعاون بمراسلة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية حول ضرورة التدخل العاجل إذ أصبح الوضع ينذر بوقوع كارثة بيئية و إنسانية، حيث نبهت إلى إحتمالية تسرب هذه المياه للفرشة المائية المزود الرئيسي لمياه الشرب (موضوع مراسلة بتاريخ 07 مارس 2023).

وفي يوم 18 يوليوز 2023 توصلت الجمعية بمراسلة من السيد رئيس جماعة سيدي بيبي تشير لوجود جراثيم خطيرة في مياه الشرب وما قد تشكله من خطورة على حياة المواطنين.

– من سيتحمل مسؤولية حرمان السكان من مياه الشرب وتلويث الفرشة الجوفية ؟؟

يبدو الان الوضع الان قد خرج على نطاق مسؤولي الاقليم، ويستدعي من الوزارة الوصية على البيئة التحرك بشكل مستعجل لاصلاح ما يمكن، لان الوضع مرتبط بمياه الشرب، والتزامات المغرب دوليا بهذا الخصوص، كما يجب كذلك فتح تحقيق مركزي فيما وقع من أجل ترتيب الجزاءات وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسوف نعود لتتمة هذه القضية في اعدادنا القادمة .

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