ترويج مخدر البوفا يجر شخصا للاعتقال بالمحمدية

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، مساء أمس الأحد 23 يوليوز الجاري، من توقيف شخص من يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر البوفا.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة 200 غرام من مخدر “البوفا”، وعدد من القنينات التي تستخدم في استهلاكها، و20 من جرعات الكوكايين و67 قرص من المؤثرات العقلية، علاوة على مجموعة من الأسلحة البيضاء ومسدس بلاستيكي، يشتبه في تسخيرها لأغراض التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق المجهودات المتواصلة المبذولة لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا مخدر البوفا.

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