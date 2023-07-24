المنتخب الوطني يستهل المشوار بخسارة ثقيلة أمام ألمانيا في كأس العالم للسيدات

هبة بريس : رياضة

تعرض المنتخب الوطني النسوي لخسارة ثقيلة أمام نظيره الألماني بستة أهداف دون رد، صباح اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس العالم للسيدات.

افتتحت ألكسندرا بوب التسجيل لألمانيا في الدقيقة 11، وأضافت نفس اللاعبة ثاني الأهداف في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أضافت كلارا بول الهدف الثالث في الدقيقة 46، ثم جاء الهدف الثالث عكسيا بعد خطأ من حنان أيت الحاج في الدقيقة 54، وسجلت زينب رضواني بدورها بالخطأ في مرماها في الدقيقة 79، قبل أن توقع ليا سكولر الهدف السادس في الدقيقة 90.

وستلتقي لبؤات الأطلس في مباراتهن الموالية مع منتخب كوريا الجنوبية يوم الأحد القادم بداية من الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المغربي.

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