زارت مدينة مراكش ورقصت مع “الدقايقية”.. أوبرا وينفري تتغنى بالمغرب

2023-07-24 / 11:06
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هبة بريس - الرباط

عبرت نجمة التلفزيون الأمريكية، أوبرا وينفري، عن إعجابها بالمغرب، بعد قضائها لعطلة قصيرة بالمدينة الحمراء.

وخلال عطلتها، زارت أوبرا مدينة مراكش، واستمعت بسحرها وأطباقها، كما رقصت مع الدقة المراكشية.

ونشرت أوبرا على حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو يوثق لزيارتها لمدينة مراكش، معلقة عليه: “لقد أمضيت يومين جميلين في مراكش بالمغرب، ولم يكن ذلك وقتا كافيا لاكتشاف مثل هذه الثقافة الرائعة. لكنني تمكنت من اكتشاف سوق السمارين، والاستمتاع بوجبة لذيذة ومثيرة تحت خيمة مغربية، وتعلم فن صناعة الزرابي أي البساط (على وجه التحديد كيف يتم صنعها مع فريق من 360 امرأة) والرقص طوال الليل! شكراً لك يا المغرب على لحظة امتلاء الروح هذه”.

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‫4 تعليقات

  1. مامن احد يحط رحاله بالمغرب الحبيب الا وععشق باهله وصناعته واطباقه وتقاليده العريقة

  2. مرحبا بكل زائر يزور وطننا الغالي وطن الخير ووطن الراحة النفسية ووطن الحرية والاستقرار مرحبا بكم في ارض العطاء والصخاء

  3. شهادة نعتز بها والمغرب ادا زرته لن تشبع من زيارته لي كترة الالوان المتواجدة به لامن الاطباق الشهية ولا من الفن الفولكرولي ولا من التقافات والعادات الاصيلة المتنوعة به اعز الله ونصر الله ملكنا الحبيب علا مجهوداته الجبارة لهدا الوطن

  4. عاش ملكنا الحبيب والغالي حفضه الله وايده بنصره الصاهر علا هدا الوطن وشعبه واقف علا الصغيرة قبل الكبيرة

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