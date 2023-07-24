زارت مدينة مراكش ورقصت مع “الدقايقية”.. أوبرا وينفري تتغنى بالمغرب

هبة بريس - الرباط

عبرت نجمة التلفزيون الأمريكية، أوبرا وينفري، عن إعجابها بالمغرب، بعد قضائها لعطلة قصيرة بالمدينة الحمراء.

وخلال عطلتها، زارت أوبرا مدينة مراكش، واستمعت بسحرها وأطباقها، كما رقصت مع الدقة المراكشية.

ونشرت أوبرا على حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو يوثق لزيارتها لمدينة مراكش، معلقة عليه: “لقد أمضيت يومين جميلين في مراكش بالمغرب، ولم يكن ذلك وقتا كافيا لاكتشاف مثل هذه الثقافة الرائعة. لكنني تمكنت من اكتشاف سوق السمارين، والاستمتاع بوجبة لذيذة ومثيرة تحت خيمة مغربية، وتعلم فن صناعة الزرابي أي البساط (على وجه التحديد كيف يتم صنعها مع فريق من 360 امرأة) والرقص طوال الليل! شكراً لك يا المغرب على لحظة امتلاء الروح هذه”.

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