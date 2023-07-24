وزارة الصحة.. تسجيل 220 مكمل غذائي جديد

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن اللجنة الفنية الاستشارية للمكملات الغذائية، أعطت الموافقة الإيجابية على تسجيل حوالي 220 مكمل غذائي جديد، بعد دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الفنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الفنية الاستشارية للمكملات الغذائية، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المكملات الغذائية.

وذكر ذات البلاغ، أنه “بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الفنية الاستشارية للمكملات الغذائية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل حوالي 22 مكمل غذائي جديد”.

ويأتي هذا الاجراءا، يضيف البلاغ ذاته، تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى المكملات الغذائية ذات جودة عالية.

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