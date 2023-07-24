عاشوراء والفوضى تحت ذريعة الاحتفالات.. متى سيصحو الضمير؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

فوضى عارمة، ومفرقعات وصواريخ تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، ألسنة النيران ودخان العجلات المطاطية يملأ المكان ويحبس الأنفاس…مرضى ونساء حوامل وأطفال صغار فارقوا النوم من جحيم لايطاق…متى سيصحو الضمير؟

هذا غيض من فيض لما تعرفه معظم الشوارع بالعديد من المدن المغربية وأزقتها والكثير من أحيائها، جراء هذا الضجيج الذي يبقى ديننا الحنيف بريء منه، ليبقى السؤال معلقا على رأس كل مناسبة من مناسبات عاشوراء:

” متى سيصحو الضمير ونتخلص من هكذا مظاهر عفا الزمان عنها؟ متى سنبقى رهينة في أيادي مراهقين وحتى بعض الشباب منهم يهددون أمن وسكينة المواطنين بأصوات مزعجة ومظاهر فوضوية تحت طائلة الاحتفالات المزيفة؟

إلى أي حد سنبقى نثقل كاهل كافة المتدخلين من رجال أمن وسلطات محلية وأفراد وقاية مدنية وعمال نظافة وأطر طبية وغيرهم، بأعمال هم في غنى عنها، إلى متى سنبقى نسرق منهم لحظات ممتعة كان من المفروض أن يقضوها مع أبنائهم وعائلاتهم على موائد العشاء؟

إلى متى سنبقى نهدر الزمن في اخماد النيران بالمياه في زمن العطش؟ لماذا لا نوفر تلك المياه المتدفقة من صهاريج أعوان الخدمة وخراطيم شاحنات الوقاية المدنية، لسقي المغروسات والشتائل بالحدائق والمنتزهات، بدل ضياعها على أعمال شغب بطعم الفرجة تفنَّنت في هندستها أيادي شبابية وأطفال مراهقين عاثوا في الشوارع والأزقة فسادا تحت طائلة الفرجة والاحتفالات بعاشوراء؟

إلى متى سنبقى نُزعج الناس داخل بيوتهم، والمرضى فوق أسِّرة الأمل وهم يئنون تحت شدة الألم؟

إلى متى سنبقى نستنفر السلطات ونضعها في حالة تأهب قصوى، لماذا لا نُفكر في مدى دورها الريادي في زمن قد نحتاجها فيه لتقديم خدماتها الجليلة لقضاء مآرب العباد والبلاد؟

* نموذج من نماذج شتى

هنا بمدينة سطات، وعلى غرار العديد من المدن المغربية، هنا تحولت معظم الشوارع والأزقة والأحياء السكنية، إلى مايشبه ساحة حرب…مراهقون وبعض الشباب المتهورين، وجدوا في المناسبة ضالتهم…

هنا، لا صوت يعلو فوق صوت المفرقعات والشهب النارية، في انتظار الليلة الموعودة ذات الصبغة الفوضاوية بنكهة العجلات المطاطية المشتعلة بالنيران التي لم تفلح معها شاحنات الصهاريج المائية ورجال الوقاية المدنية وعمال النظافة، على الرغم من المحاولات الاستباقية لاحتواء الوضع.

* عيون كاميرا هبة بريس ترصد

” الله يهدي ماخلق، البسالة هذه…سير أوليدي حدا داركم….سير أوليدي تنعس راه الوحدة الليل هاذي…”، عبارات لمواطنين غاضبين، تختزل حجم معاناة الناس مع تغول هذه الظاهرة.

عيون كاميرا هبة بريس، رصدت محاولات العديد من الشباب الطائشين والكثير من المراهقين وهم يسابقون الزمن لادخار حصصهم من العجلات المطاطية والقنابل المرعبة استعدادا لإحياء الليلة الموعودة التي يطبعها الكر والفر وسكب المياه الممزوجة بالماء القاطع وأصوات القنابل والصواريخ المزعجة…

واقع يطرح علامات استفهام عدة، أولها متى سيصحو الضمير ونتخلى عن هكذا طقوس عفا الزمان عنها؟

ثانيها، عن الكيفية التي تم بها تهريب هذه المواد المتفجرة إلى الأسواق الوطنية وهي التي باتت تهدد أمن وسكينة المواطنين تحت ذريعة الاحتفالات بعاشوراء؟

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