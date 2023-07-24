مونديال السيدات .. إيطاليا تفوز على الأرجنتين

هبة بريس - وكالات

فاز المنتخب الايطالي على نظيره الأرجنتيني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب ايدن بارك، بنيوزيلاندا، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم للسيدات 2023.

وسجلت هدف الفوز للمنتخب الايطالي اللاعبة كريستيانا جيريلي في الدقيقة 87.

وبات المنتخب الايطالي بعد هذا الفوز يتقاسم صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط مع المنتخب السويدي، مع امتياز الأهداف لصالح الأخير، فيما يتذيل المنتخبان الأرجنتيني والجنوب افريقي ترتيب المجموعة من دون نقاط.

ويلتقي المنتخب الايطالي في مباراته المقبلة مع نظيره السويدي، فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الجنوب افريقي

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