بعد تعميم التغطية الصحية.. “امو تضامن” يخلق تحولا في استفادة المواطنين

2023-07-24 / 10:13
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هبة بريس

كشف برنامج 45 دقيقة مساء الأحد على القناة الأولى، والذي كان بعنوان “العلاج بعد تعميم التغطية الصحية”، أن الإجراء الذي قامت به حكومة أخنوش في دجنبر 2022، من خلال التحويل التلقائي ﻟلمستفيدين ﻣﻦ نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، المعروف اختصارا بـ “أمو تضامن”، حفز المواطنين على طرق أبواب المؤسسات الاستشفائية بحثا عن الولوج للعلاج.

وأوضح البرنامج أن مهنيي القطاع الصحي، لمسوا هذا الإقبال من خلال تزايد عدد الاستشارات والفحوصات الطبية والتدخلات العلاجية المقدمة يوميا وبشكل مجاني، في مختلف المؤسسات العلاجية الوطنية، بدء بالمراكز الصحية للقرب، وصولا إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. لاسيما تحولا بفضل التحول من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”.

واستعرضت شهادات عدد من المواطنين، المزايا التي يقدمها لهم النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أكدوا أنهم باتوا علاوة على مجانية التطبيب، يستردون قيمة فاتورة الأدوية، عكس ما كان عليه الأمر في نظام “راميد”.

هذا وسلط برنامج 45 دقيقة، الضوء على الإضافة النوعية التي جاءت بها حكومة أخنوش، والمتمثلة في استفادة المواطنين المتمتعين بنظام “أمو تضامن”، من إمكانية العلاج داخل المصحات الخاصة. وأبرزت شهادات المواطنين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يتحمل 70في المائة من كلفة التطبيب، على أن ترتفع نسبة التحمل لتصبح شاملة، بدون أن يدفع المواطن أي شيء، في حالات عمليات القلب والشرايين، والتي تتراوح قيمتها حسب الحالة داخل المصحات، من 100 ألف درهم إلى 240 ألف درهم.

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