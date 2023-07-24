جريمة القت.ل بشيشاوة .. أسبابها سرقة مخدرات بقيمة 24 مليون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب إحالة المشتبه فيه الرئيسي وإثنان من مساعديه بينهما إمرأة ، اليوم الاثنين 25 يوليوز الجاري، على أنظار الوكيل العام لدى جنايات مراكش، المتهمين بالقتل العمد، في حق أحد الاشخاص بمدينة شيشاوة .

وقالت مصادر مرتبطة بالبحث في القضية، أن أسباب إرتكاب تلك الجريمة، هو تصفية حسابات بين الجناة والضحية الذي يشتغل ” حمال للمخدرات” بعد تأكدوا انه قام بالسطو على شحنة من مخدراتهم التي تقدر قيمتها المالية ب 24 مليون سنتيم، كانت قادمة من إحدى مدن الشمال في إتجاه شيشاوة.

وقاد تنسيق أمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأمن ولاية مراكش، الى فك لغز هذه الجريمة التي وقعت يوم 17 من الشهر الجاري، وبعد عمليات بحث وتحري، تمكن الوصول الى المشتبه فيهم الرئيسيين، بعد أن تم ايقاف المشتبه فيه بأحد دواوير جماعة المزوضية بإقليم وزان، قرابة الساعة الخامسة والنصف من فجر الجمعة الماضي، بعدما سخرت أن الفرقة الأمنية المكلفة بعملية الإيقاف وسائل متعددة، في العملية.

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