جريمة القت.ل بشيشاوة .. أسبابها سرقة مخدرات بقيمة 24 مليون
من المرتقب إحالة المشتبه فيه الرئيسي وإثنان من مساعديه بينهما إمرأة ، اليوم الاثنين 25 يوليوز الجاري، على أنظار الوكيل العام لدى جنايات مراكش، المتهمين بالقتل العمد، في حق أحد الاشخاص بمدينة شيشاوة .
وقالت مصادر مرتبطة بالبحث في القضية، أن أسباب إرتكاب تلك الجريمة، هو تصفية حسابات بين الجناة والضحية الذي يشتغل ” حمال للمخدرات” بعد تأكدوا انه قام بالسطو على شحنة من مخدراتهم التي تقدر قيمتها المالية ب 24 مليون سنتيم، كانت قادمة من إحدى مدن الشمال في إتجاه شيشاوة.
وقاد تنسيق أمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأمن ولاية مراكش، الى فك لغز هذه الجريمة التي وقعت يوم 17 من الشهر الجاري، وبعد عمليات بحث وتحري، تمكن الوصول الى المشتبه فيهم الرئيسيين، بعد أن تم ايقاف المشتبه فيه بأحد دواوير جماعة المزوضية بإقليم وزان، قرابة الساعة الخامسة والنصف من فجر الجمعة الماضي، بعدما سخرت أن الفرقة الأمنية المكلفة بعملية الإيقاف وسائل متعددة، في العملية.
16 تعليقات
شكرا للشرطة..
المخدرات تغزو المجتمع ..
نتمنى أن يضع الأمن حد لهاته المخدرات التي افسدت المجتمع ..
يجب اعتقال كل تجار المخدرات..
تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهودها الكبير وعلى رأسهم السيد حموشي عبداللطيف..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على الأمن التدخل ..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
المخدرات تعطي صورة سيئة لبلدنا الحبيب..
على القضاء الحكم بأقصى العقوبات عليهم ..
اللهم احفظ الاعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
اصبحنا ننام ونستيقض علا اخبار المخدرات وكاننا في مدن المخدرات بي اوروبا
والله اصبحت اشك انني بي بادي المغرب 🇲🇦 كتر الكلام علا هده المادة السامة لابد من معاقبتهم للابد
حرب هامدة تهدد مجتمعنا الديني ومجتمعنا الوطني وبها خراب كبير بعقول شبابنا الدي هو مستقبل هدا الوطن
للاسف ضمائر بعض الناس رحمة الله عليها ماتت حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
ان الله يمهل ولا يهمل لايخافون الله كانهم في غابة لم يعد هناك احترام لهدا الكون
نتمنا اقصا العقوبات علا مثل هذه الجرائم اصبحنا نخاف علا شبابنا من هده الضاهرة حرب المخدرات وحرب القتل المتعمد والغير المتعمام