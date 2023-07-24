من المقاهي ومقرات العمل.. مغاربة يتابعون أولى مباريات “اللبوءات” بالمونديال

2023-07-24 / 09:33
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هبة بريس - الرباط

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ، اليوم الاثنين، أولى مبارياته ضمن مشاركته في منافسات كأس العالم للسيدات.

وتواجه لبوءات الأطلس، صباح يومه الاثنين، في مباراة صعبة وقوية المنتخب الألماني الذي سبق وأن توج بلقب الكأس العالمية مرتين، على أرضية ملعب ملبورن بأستراليا.

وفي هذا الصدد، يتابع عدد من المغاربة أولى مباريات اللبوءات، اللواتي تشاركن لأول مرة في منافسات كأس العالم.

واستيقظ المغاربة صباح اليوم الإثنين، مبكرا، لحجز أماكنهم في المقاهي، لتناول وجبة الفطور ومتابعة مباراة المنتخب الوطني في آن واحد.

من جهتهم، اختار عدد من المغاربة متابعة المباراة من مقرات عملهم، لتزامنها مع فترة اشتغالهم، متمنين أن تقدم لبوءات الأطلس نتيجة مشرفة على غرار الأسود.

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‫9 تعليقات

  9. للاسف ظهر المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم اليوم امام نظيره الالماني في صورة خجولة و باهثة وليس كالمعتاد لم يكن في المستوى المطلوب والمنتظر من الجماهير الرياضية المغربية لذلك كانت حصة الهزيمة ثقيلة فعلينا استدراك نقط الضعف ومكامن الخلل لنعود الى جادة صوابنا وصورتنا الحقيقية التي عهدنا عليها

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