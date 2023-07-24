لاعب الأهلي المصري يعتدي بالصفع على الشيبي.. والأخير: “تعرضت للتهديد”

هبة بريس

قام حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري بتصرف لارياضي وغير أخلاقي في حق المحترف المغربي بنادي بيراميدز محمد الشيبي عقب نهاية مباراة أمس الأحد التي جمعت الفريقين في الدوري المصري.

وشهدت نهاية هذه المباراة خلاف بين اللاعبين الشيبي و الشحات خاصة بعد هزيمة الأهلي المصري، وتطور هذا الخلاف، ليفاجئ الشحات الشيبي بصفعه على وجهه.

وروى الشيبي تفاصيل ما حدث عبر خاصية “الستوري” بتطبيق “إنستغرام، قائلا: “تعرضت للسب في مباراة السوبر المصري وأمس، مع مضايقات وضرب في المباراتين”.

وأضاف: “قبل واقعة أمس وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي حيث قال لي: لو كنت بدأت المباراة لكسرت قدمك”.

وأردف: “وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، وكان سهل جدًا أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة”.

وتابع: “حتى فيديو الصلح كان أمام الصحفيين وجاء بطلب من الطرف الأخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع”.

وأتم: “التأكيد على تهديد بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري”.

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