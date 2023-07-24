طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، شرق الأقاليم الجنوبية، وسهول تادلة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي للبلاد وبالهضاب العليا الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الوسطى ستكون مرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا.

ويتوقع، كذلك، ظهور كتل ضبابية و سحب منخفضة محلية بالواجهة المتوسطية و بالسهول الشمالية والوسطى، إلى جانب تناثر بعض الحبات من الغبار بجنوب المملكة، الجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ هبوب رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، جنوب البلاد، الجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا بمختلف أنحاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج علة طول الساحل الأطلسي.

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