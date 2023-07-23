نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال أكبر عدد من الأصوات بالانتخابات الإسبانية

2023-07-23 / 22:37
0
هبة بريس - متابعة

أظهرت عملية فرز الاصوات التي بلغت 95.99 في المائة ، تقدم للحزب اليميني الشعبي الاسباني الذي حصل على 136 مقعدا امام منافسه الحزب الاشتراكي ب122 مقعدا بنسبة مشاركة بلغت 70,30% .

ووضعت هذه النتيجة المشهد السياسي الاسباني أمام ضبابية قد تعجل باعادة الانتخابات .

وأدلى الإسبان بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة يبدو اليمين صاحب الأفضلية فيها، ويمكن أيضًا أن تعيد اليمين المتطرف للسلطة لأول مرة منذ انتهاء ديكتاتورية فرانكو.

واغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) في البر الرئيسي الإسباني، فيما يستمر التصويت لمدة ساعة في أرخبيل الكناري ويبدأ بانتهائه إعلان النتائج الأولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى في شيكاغو

حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى…

2023-07-23 / 23:18
Photo of مصرع 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين ونجاة طفل إثر تحطم طائرة عسكرية سودانية

مصرع 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين ونجاة طفل إثر…

2023-07-23 / 21:54
Photo of إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسبانية

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسبانية

2023-07-23 / 20:18
Photo of الانتخابات العامة باسبانيا ..53,12 في المائة نسبة المشاركة عند الساعة السادسة مساء

الانتخابات العامة باسبانيا ..53,12 في المائة نسبة المشاركة عند…

2023-07-23 / 19:13
Photo of إيلون ماسك يتجه لتغيير اسم تويتر وشعارها

إيلون ماسك يتجه لتغيير اسم تويتر وشعارها

2023-07-23 / 18:13
Photo of إيران.. م…قتل 4 رجال شرطة في “كمين” جنوب شرقي البلاد

إيران.. م…قتل 4 رجال شرطة في “كمين” جنوب شرقي…

2023-07-23 / 13:58
Photo of الانتخابات في إسبانيا.. بلدة إسبانية صغيرة تصوت في 26 ثانية!

الانتخابات في إسبانيا.. بلدة إسبانية صغيرة تصوت في 26…

2023-07-23 / 13:50
Photo of رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

رئيس البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدنمارك وعدم السفر إليها

2023-07-23 / 11:44
Photo of أكاديميو 4 جامعات إسرائيلية يعلنون الإضراب وينضمون للاحتجاجات

أكاديميو 4 جامعات إسرائيلية يعلنون الإضراب وينضمون للاحتجاجات

2023-07-23 / 10:48
Photo of إسبانيا.. افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات العامة

إسبانيا.. افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات العامة

2023-07-23 / 10:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق