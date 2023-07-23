نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال أكبر عدد من الأصوات بالانتخابات الإسبانية

هبة بريس - متابعة

أظهرت عملية فرز الاصوات التي بلغت 95.99 في المائة ، تقدم للحزب اليميني الشعبي الاسباني الذي حصل على 136 مقعدا امام منافسه الحزب الاشتراكي ب122 مقعدا بنسبة مشاركة بلغت 70,30% .

ووضعت هذه النتيجة المشهد السياسي الاسباني أمام ضبابية قد تعجل باعادة الانتخابات .

وأدلى الإسبان بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة يبدو اليمين صاحب الأفضلية فيها، ويمكن أيضًا أن تعيد اليمين المتطرف للسلطة لأول مرة منذ انتهاء ديكتاتورية فرانكو.

واغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) في البر الرئيسي الإسباني، فيما يستمر التصويت لمدة ساعة في أرخبيل الكناري ويبدأ بانتهائه إعلان النتائج الأولية.

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