إنزكان : البحث عن سيدة رمت جــ..ـثة ” رضيعتها” قرب المستشفى المحلي
ع اللطيف بركة : هبة بريس
ووفق مصادر محلية، فإن المعاينات الأولية لجثة الرضيعة، التي عثر عليها بعض المارة وسط علبة كرتونية، تشير إلى كونها لا تزال تحمل آثار الولادة الحديثة.
بأمر من النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها وابحاثها، للوصول الى سيدة رمت ” رضيعتها” حتى الموت بالقرب من المستشفى المحلي ليلة يوم أمس السبت .
ووفق مصادر محلية، فإن المعاينات الأولية لجثة الرضيعة، التي عثر عليها بعض المارة وسط علبة كرتونية، تشير إلى كونها لا تزال تحمل آثار الولادة الحديثة.
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وقد جرى نقل جثة ” الرضيعة” إلى المركز الاستشفائي الجهوي في أكادير من أجل التشريح الطبي، في انتظار توقيف المشتبه فيها، للاستماع لها وتقديمها للعدالة .
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