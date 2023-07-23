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إنزكان : البحث عن سيدة رمت جــ..ـثة ” رضيعتها” قرب المستشفى المحلي

2023-07-23 / 22:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بأمر من النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها وابحاثها، للوصول الى سيدة رمت ” رضيعتها” حتى الموت بالقرب من المستشفى المحلي ليلة يوم أمس السبت .

ووفق مصادر محلية، فإن المعاينات الأولية لجثة الرضيعة، التي عثر عليها بعض المارة وسط علبة كرتونية، تشير إلى كونها لا تزال تحمل آثار الولادة الحديثة.
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وقد جرى نقل جثة ” الرضيعة” إلى المركز الاستشفائي الجهوي في أكادير من أجل التشريح الطبي، في انتظار توقيف المشتبه فيها، للاستماع لها وتقديمها للعدالة .

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