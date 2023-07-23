إي إس بي إن: “ما من مهمة مستحيلة” بالنسبة للبؤات الأطلس

هبة بريس - و م ع

اعتبرت قناة “إي إس بي إن” الرياضية الأمريكية أنه لا توجد مهمة مستحيلة بالنسبة للمنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، الذي يظل أول فريق عربي يشارك في كأس العالم للسيدات، مبرزة أن لبؤات الأطلس يطمحن إلى إلهام أمة بأكملها، مجددا.

وأوردت القناة الرياضية، على موقعها الإلكتروني، تصريحا للاعبة المنتخب الوطني، غزلان شباك، أكدت فيه أن المغاربة فخورون بالإنجازات التي حققتها البلاد مؤخرا في مجال كرة القدم، لا سيما بعد الأداء الرائع لمنتخب الرجال في كأس العالم في قطر.

وقالت شباك، في تصريحها لشبكة “إي إس بي إن”، “نشعر بالفخر والشرف لتمثيل بلدنا على الصعيد العالمي، نحن متحمسات للغاية ونتطلع إلى ترك بصمتنا” خلال منافسات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا.

وأضافت “لا توجد مهمة مستحيلة”.

واعتبرت القناة الأمريكية أن هذه الجملة الأخيرة التي تعكس عزيمة هذه اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما، تصف أيضا الروح التي تتحلى بها كرة القدم المغربية إجمالا، وذلك بفضل إنجازات فرق الرجال والسيدات على مدار الأشهر الـ12 الماضية.

وتابعت اللاعبة (مهاجمة فريق الجيش الملكي) بالقول “حظينا بشرف أن نكون أول دولة عربية تشارك في كأس العالم للسيدات”، وأقرت في الوقت ذاته “بمسؤولية كبيرة” لتقديم “صورة جيدة”، وإظهار التقدم الذي أحرزه المنتخب الوطني بتأهله إلى المونديال.

وأضافت، عشية المباراة الافتتاحية للبؤات الأطلس في المونديال ضد ألمانيا، ضمن المجموعة الثامنة، “إنها خطوة كبيرة بالنسبة لنا”.

وأشارت القناة الأمريكية المتخصصة إلى أن أداء منتخب السيدات لكرة القدم يأتي بعد أشهر قليلة من الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس خلال كأس العالم في قطر، حيث بلغوا نصف نهائي المنافسات الكروية، في سابقة على صعيد قارة إفريقيا والوطن العربي.

وتناولت “إي إس بي إن” سر نجاح لبؤات الأطلس، مستعرضة استراتيجية الاستثمار الطوعي في تعزيز وتطوير كرة القدم النسوية في كافة أنحاء المملكة.

وتطرقت، في هذا السياق، إلى تنظيم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في سنة 2018، لندوة حول كرة القدم النسائية الإفريقية، وإطلاق دوري احترافي من مستويين، وافتتاح مركب محمد السادس لكرة القدم، البنية الرياضية المتطورة للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات.

وتواجه لبؤات الأطلس منتخب ألمانيا غدا الاثنين، ضمن منافسات اليوم الأول برسم المجموعة الثامنة على ملعب ملبورن “Melbourne Rectangular Stadium” (09:30 بتوقيت غرينتش + 1). وتضم هذه المجموعة أيضا كلا من كوريا الجنوبية وكولومبيا، اللتان تخوضان مباراة في ملعب سيدني لكرة القدم يوم الثلاثاء (03:00 بتوقيت غرينيتش +1).

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