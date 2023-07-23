سطات : فرضية إنتحار أربعيني دهسه قطار وحوله الى أشلاء
ع اللطيف بركة : هبة بريس
لقي شخص مصرعه، يوم أمس السبت، بعد أن دهسه قطار قادم من مراكش في إتجاه فاس، على مستوى دوار البحورة بجماعة سيدي محمد بن رحال بنواحي سطات .
ورجحت مصادر محلية، أن يكون الهالك، قد قرر الانتحار بعد أن وجدت جثته كلها أشلاء، مما شكل موضوع بحث من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي مشرع بن عبو بتعليمات من النيابة العامة المختصة
الهالك أعزب من مواليد 1984 بالثوالث بنواحي سطات، كان يقطن بدوار العطشان- قيادة بني يكرين.
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14 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه..
إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم تجاوز عنه واغفر له..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
اللهم أحسن خاتمتنا..
اللهم ارحمه..
اللهم إن كان مسيئا لتجاوز عنه . وإن محسنا فزد في احسانه..
ولا تقتلوا أنفسهم إن الله كان بكم رحيما..
التحقيق هو الذي سيحدد المسؤولية ..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ليس هناك في هذه الحياة مايستحق الانتحارعليه هدانا الله وهداكم
الله اعلم بحاله وبي حياته رغم انه ليس الانتحار حل المشاكل هناك الكتير من الحلول في نضري رحمه الله بي رحماته
الصبر والسلوان لي اهله عليه واعطانا الله واعطاكم حسن الخاتمة