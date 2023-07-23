سطات : فرضية إنتحار أربعيني دهسه قطار وحوله الى أشلاء

2023-07-23 / 21:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص مصرعه، يوم أمس السبت، بعد أن دهسه قطار قادم من مراكش في إتجاه فاس، على مستوى دوار البحورة بجماعة سيدي محمد بن رحال بنواحي سطات .

ورجحت مصادر محلية، أن يكون الهالك، قد قرر الانتحار بعد أن وجدت جثته كلها أشلاء، مما شكل موضوع بحث من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي مشرع بن عبو بتعليمات من النيابة العامة المختصة

الهالك أعزب من مواليد 1984 بالثوالث بنواحي سطات، كان يقطن بدوار العطشان- قيادة بني يكرين.

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