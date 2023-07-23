الكشف عن تفاصيل أول عرض من باريس سان جيرمان للتعاقد مع ياسين بونو

2023-07-23 / 20:47
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هبة بريس : رياضة

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي سانتي أونا أن باريس سان جيرمان قدم عرضا أوليا لنادي اشبيلية بقيمة 12 مليون يورو لنادي اشبيلية من أجل التعاقد مع ياسين بونو.

ووفقا لنفس المصدر فإن نادي اشبيلية يريد تسريح حارس مرمى أسود الأطلس بمبلغ لا يقل عن 18 مليون يورو.

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‫2 تعليقات

  2. نتمنا من بطلنا العالمي بونو التوفيق والنجاح الدائم في مسيرته الكروية ويتمناه كل فريق للانضمام اليه

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