إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسبانية

2023-07-23 / 20:18
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هبة بريس - وكالات

اغلقت صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية العامة التي انطلقت اليوم الاحد ، وسط توقعات بتقدم طفيف لحزب اليميني الشعبي الاسباني.

ويدلي الإسبان بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة يبدو اليمين صاحب الأفضلية فيها، ويمكن أيضًا أن تعيد اليمين المتطرف للسلطة لأول مرة منذ انتهاء ديكتاتورية فرانكو.

وبعد الإدلاء بصوته في وسط مدريد، صرّح زعيم الحزب الشعبي (يمين) ألبرتو نونيز فيغو الذي قد يخلف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز وفق استطلاعات الرأي، للصحافة أنه يأمل أن تبدأ إسبانيا “حقبة جديدة”.

ومن بين المرشحين الأربعة الرئيسيين كان سانشيز أوّل من اقترع، وقال للصحافيين إن هذه الانتخابات “مهمة جدًا للعالم ولأوروبا”.

في مؤشر إلى أهمية الانتخابات، ارتفعت نسبة الإقبال بشكل حاد في الساعة 14,00 (12,00 ت غ) إلى 40,48% مقابل 37,92% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2019.

وهو رقم لا يشمل 2,47 مليون ناخب من أصل 37,5 مليونًا صوتوا بواسطة البريد، وهو رقم قياسي بسبب إجراء الانتخابات لأول مرة في منتصف الصيف.

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