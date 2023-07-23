إنزكان : توقيف ” شرطي” إعتدى على ممرضة داخل المستشفى الإقليمي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني ، موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان مؤقتا عن العمل إلى حين انتهاء البحث بخصوص اعتدائه على ممرضة داخل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان.

وتعود تفاصيل القضية، الى مساء الأحد الماضي، عندما إقتحم شرطي بزي مدني غرفة علاجات المرضى، قبل أن تواجهه الممرضة باحترام حق أسبقية المرضى الآخرين، ما رفع من منسوب غضبه، ويقوم بصفعها على خدها ويغادر المكان، مما عجل بحضور مسؤولي المستشفى فور وقوع الاعتداء الى جانب ممثلين نقابيين هيئة الممرضين الى المكان،

لمؤازرة زميلتهم، قبل الاتصال بمسؤولي منطقة أمن إنزكان وإشعارهم بالواقعة، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، قبل أن يسفر عن توقيف موظف الشرطة مؤقتا عن عمله في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.

كما أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بإيداع الشرطي الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال بعد شكاية تقدمت بها الممرضة المعتدى عليها.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 0 12