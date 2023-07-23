مطالب برلمانية باحتواء ظاهرة الكلاب الضالة بالمدن الكبرى

هبة بريس - متابعة

ساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ظاهرة الانتشار المهول للكلاب الضالة بشوارع مدينة أكادير.

وأوضح أومبريبط في سؤاله ان “معظم الأحياء التابعة للجماعة الحضرية لأكادير تعاني من استفحال ظاهرة الكلاب الضالة التي تدفقت بشكل غير مسبوق على مختلف الشوارع والأزقة، مُهددة السلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات، حيث كانت وراء حوادث كثيرة تجرع آلامها العديد من الأطفال والعجزة. لتغدو بذلك عاملا مُخلا بالسكينة والطمأنينة، وبالمشهد العام لهذه المدينة السياحية التي تستقبل العديد من الزوار من مختلف مناطق البلاد وخارجها”.

وقال النائب البرلماني أن “استفحال هذا المشكل يُبرز ضٌعف ومحدودية الإجراءات والتدابير المُتخذة، خصوصا بعد منع قتل الكلاب الضالة بالرصاص والسم، وذلك في وقت لم يتم تنفيذ مختلف التدابير البديلة الكفيلة بالحد من تناسلها وانتشارها الفظيع في الفضاء العام”، مضيفا أن “الجهات المكلفة بهذا الشأن وقفت عاجزة عن اتخاذ أي مبادرة، ولم تستطع مواكبة تطور اكتساح هذه الحيوانات للمدينة، كما أن المشاريع التي رُصدت لها أموال طائلة ظلت مجرد حبر على ورق”.

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