جثــ..ــة متحللة داخل منزل تستنفر أمن الحسيمة
هبة بريس - الحسيمة
عثر اليوم الأحد على جثة رجل في مرحلة متقدمة من التحلل ، داخل شقة بحي مالقة بمدينة الحسيمة .
وقالت مصادر محلية ، إن مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، قد استقبل جثة الرجل الذي لم يتم التعرف على هويته حيث يرجح أن يكون قد فارق الحياة منذ أيام داخل الشقة .
واستنفرت الواقعة المصالح الامنية بمدينة الحسيمة ، والتي باشرت تحقيقًاتها في وقت تم فيه إيداع الجثة بأمر من النيابة العامة، بمستودع الاموات.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه..
يجب فتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب الوفاة..
الموت واحدة والاسباب مجهولة ومتعددة..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..
كل نفس ذائقة الموت..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحمه واغفر له يارب العالمين..