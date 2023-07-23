جثــ..ــة متحللة داخل منزل تستنفر أمن الحسيمة

هبة بريس - الحسيمة

عثر اليوم الأحد على جثة رجل في مرحلة متقدمة من التحلل ، داخل شقة بحي مالقة بمدينة الحسيمة .

وقالت مصادر محلية ، إن مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، قد استقبل جثة الرجل الذي لم يتم التعرف على هويته حيث يرجح أن يكون قد فارق الحياة منذ أيام داخل الشقة .

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية بمدينة الحسيمة ، والتي باشرت تحقيقًاتها في وقت تم فيه إيداع الجثة بأمر من النيابة العامة، بمستودع الاموات.

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