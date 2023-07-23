مدع عام أمريكي ..الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء “إشارة مبشرة”

هبة بريس _ الرباط

قال شون رييس، المدعي العام لولاية يوتا الأمريكية (غرب البلاد)، اليوم السبت، إن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه يعد “إشارة مبشرة” بسلام وازدهار دائمين في المنطقة.

وفي تغريدة على “تويتر”، وصف الجمهوري قرار دولة إسرائيل بـ”الخبر الرائع”.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

وشدد أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

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