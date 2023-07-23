إعتقال مهاجرة مغربية بإسبانيا حاولت قتل أطفالها

2023-07-23 / 17:55
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت السلطات الأمنية بمنطقة نافار الإسبانية، من إعتقال سيدة مهاجرة مغربية أم لثلاث أطفال، حاولت قتلهم بطريقة بشعة بمقر سكناها بحي فيتير ، أول أمس الجمعة 20 يوليوز الجاري .

وفي تفاصيل هذه الجريمة البشعة، أن أم الاطفال الثلاثة وهم في عمر على التوالي ( 9و 5و 3 سنوات “إستغلت غياب زوجها عن منزل العائلة، يوم الجمعة الماضي، لتجبرهم على شرب مادة سامة عبارة عن “حمض السالفون”، ولم تقف الأم على هذا الحد، بل قامت بطعنهم بسكين.

وتمكّن الشقيقان الأكبران من الهروب خلال الاعتداء وتوجها إلى أقاربهما المتواجدين بشارع محاد لإقامة سكن الأطفال الضحية، حيث تم إبلاغ عناصر الشرطة، التي هرعت إلى مكان الجريمة، لتجد الأم مضرجة بدماء أطفالها، كما حاولت الانتحار، بعد فشلها في الإجهاز على أبنائها.

وتم تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى رينا صوفيا في توديلا، بعد تلقي الإسعاف الأولي، ثم تم تحويلهم إلى مستشفى جامعة بامبلونا، حيث استقرت حالة الطفلين الأكبرين، في حين شقيقهما الأصغر، مازال متواجدا بالعناية المركزة في حالة خطيرة.

في حين تم اعتقال الأم الجانية، ووضعها تحت حراسة أمنية في مستشفى رينا صوفيا بتوديلا، ليتم استجوابها لاحقا، وكذا تقديمها للمحاكمة.

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