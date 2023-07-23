رينالد بيدروس: مستعدون لخوض مباراة كبيرة أمام منتخب ألمانيا

2023-07-23 / 16:01
0
هبة بريس _ رياضة

قال رينالد بيدروس مدرب المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن كتيبة “لبؤات الأطلس” على أتم الاستعداد لخوض مواجهة كبيرة ضد منتخب ألمانيا في أولى مباراته ضمن بطولة كأس العالم للسيدات.

وقال رينالد بيدروس، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، إن العناصر الوطنية مستعدة لخوض مباراة كبيرة في مواجهة فريق استثنائي، مؤكدا على جاهزية مجموعته لتقديم أداء عال وتحقيق نتيجة مشرفة.

وأضاف “نعرف جيدا الفريق الألماني ، ونعلم أن جميع لاعباته يتوفرن على مستوى عال ، لكننا خضنا استعدادات منذ 12 يونيو لهذه المباراة التي تندرج في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم . نحن جاهزون لهذه المواجهة”.

وتابع “بالفعل مباراتنا الأولى صعبة ، لكن التركيبة البشرية المغربية عازمة على خوض لقاء قوي ضد الفريق الألماني وصيف بطل أوروبا ويشارك في كأس العالم من أجل الفوز باللقب “.

وقال بيدروس “ما أريد قوله للاعبات هو أنه هناك ثلاث مباريات وبعد هذه المباراة الأولى ، سواء كانت النتيجة سلبية أو إيجابية ، سيتعين علينا تقديم الأفضل في مباراتي كوريا الجنوبية وكولومبيا لضمان التأهل إلى الدور المقبل”.

ويواجه المنتخب الوطني ، صباح الاثنين بملبورن ، نظيره الألماني ، في مشاركته الأولى في منافسات كأس العالم للسيدات ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وكولومبيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس “الكاف

رسميا.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس “الكاف

2023-07-23 / 14:54
Photo of الشباك : نريد تكرار إنجاز أسود الأطلس في المونديال

الشباك : نريد تكرار إنجاز أسود الأطلس في المونديال

2023-07-23 / 13:20
Photo of كأس العالم.. المنتخب الهولندي للسيدات يفوز على نظيره البرتغالي

كأس العالم.. المنتخب الهولندي للسيدات يفوز على نظيره البرتغالي

2023-07-23 / 11:10
Photo of تعرف إلى قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم

تعرف إلى قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم

2023-07-23 / 10:57
Photo of كأس العالم للسيدات.. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الجنوب إفريقي

كأس العالم للسيدات.. المنتخب السويدي يفوز على نظيره الجنوب…

2023-07-23 / 09:54
Photo of نجم الكرة المغربية “اعسيلة” في ذمة الله

نجم الكرة المغربية “اعسيلة” في ذمة الله

2023-07-23 / 09:21
Photo of مدرب المنتخب النسوي يرفع راية التحدي.. ويؤكد :”سنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الدور الثاني في المونديال”

مدرب المنتخب النسوي يرفع راية التحدي.. ويؤكد :”سنبذل قصارى…

2023-07-22 / 20:58
Photo of بشرى كربوبي تصبح أول حكمة مغربية تقود مباراة في كأس العالم للسيدات

بشرى كربوبي تصبح أول حكمة مغربية تقود مباراة في…

2023-07-22 / 19:47
Photo of إبراهيموفيتش يهاجم مبابي: لن تكون أكبر من الفريق

إبراهيموفيتش يهاجم مبابي: لن تكون أكبر من الفريق

2023-07-22 / 17:46
Photo of لعناني مريم تحرز لقب بطولة المغرب في تخصص ترويض الخيول

لعناني مريم تحرز لقب بطولة المغرب في تخصص ترويض…

2023-07-22 / 17:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق