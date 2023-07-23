رينالد بيدروس: مستعدون لخوض مباراة كبيرة أمام منتخب ألمانيا

هبة بريس _ رياضة

قال رينالد بيدروس مدرب المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن كتيبة “لبؤات الأطلس” على أتم الاستعداد لخوض مواجهة كبيرة ضد منتخب ألمانيا في أولى مباراته ضمن بطولة كأس العالم للسيدات.

وقال رينالد بيدروس، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، إن العناصر الوطنية مستعدة لخوض مباراة كبيرة في مواجهة فريق استثنائي، مؤكدا على جاهزية مجموعته لتقديم أداء عال وتحقيق نتيجة مشرفة.

وأضاف “نعرف جيدا الفريق الألماني ، ونعلم أن جميع لاعباته يتوفرن على مستوى عال ، لكننا خضنا استعدادات منذ 12 يونيو لهذه المباراة التي تندرج في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم . نحن جاهزون لهذه المواجهة”.

وتابع “بالفعل مباراتنا الأولى صعبة ، لكن التركيبة البشرية المغربية عازمة على خوض لقاء قوي ضد الفريق الألماني وصيف بطل أوروبا ويشارك في كأس العالم من أجل الفوز باللقب “.

وقال بيدروس “ما أريد قوله للاعبات هو أنه هناك ثلاث مباريات وبعد هذه المباراة الأولى ، سواء كانت النتيجة سلبية أو إيجابية ، سيتعين علينا تقديم الأفضل في مباراتي كوريا الجنوبية وكولومبيا لضمان التأهل إلى الدور المقبل”.

ويواجه المنتخب الوطني ، صباح الاثنين بملبورن ، نظيره الألماني ، في مشاركته الأولى في منافسات كأس العالم للسيدات ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وكولومبيا.

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