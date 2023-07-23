البيضاء : إحتجاز جثة جندي ” متقاعد” بمستشفى خصوصي يثير ضجة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش رحاب مستشفى الشيخ زايد بالدارالبيضاء في هذه الأثناء ( صباح يوم الأحد 23 يوليوز 2023) حالة من الاضطراب والفوضى نتيجة امتناع ادارة المستشفى عن تسليم جثة تعود لجندي متقاعد فارق الحياة في المستشفى المذكور ( قسم الانعاش) ليلة أمس السبت.

وذكرت مصادر من عين المكان أن المرحوم يتوفر على تغطية صحية باعتباره جنديا متقاعدا من القوات المسلحة الملكية (البحرية) وان إداة المستشفى أخبرتهم عند دخوله للعلاج أن تغطيته الصحية كافية لتغطية كل علاجاته التطبيبية، قبل أن تفاجأ أسرة المرحوم بامتناع ادارة المستشفى عن تسليم جثة الفقيد لدفنها بمبرر وجوب أداء حوالي 30.000درهم مكصاريف إضافية، وهو المبلغ الذي لم يكن محل نقاش بين أسرة المرحوم وبين إدارة المستفشى في اول يوم دخل فيه المرحوم قيد حياته للعلاج.

المثير في النازلة ان المرحوم المعني ليس له من الموارد المالية غير تقاعده، وأن ذويه ليست لهم الامكانيات المادية لتسديد المبلغ، وان ادارة المستشفى تتعنت وتصر على حرمان ميت من الدفن وتلوح بفاتورتها في استغلال فج لمصيبة الموت، والى حدود كتابة الخبر لا تزال الأجواء في مدخل المستشفى المذكور مشحونة بمشاعر موت الجندي المتقاعد تواجهه إصرار إدارة المستشفى على رفض تسليم الجثة.

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